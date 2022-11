Un solo colpo di pistola alla faccia. Un 19enne di Quarto, Fabio Volpe, ieri sera è stato ferito da ignoti e trasportato all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Soltanto per miracolo la pallottola si è conficcata nello zigomo e non ha raggiunto il cervello. Un miracolo, per i medici che l’hanno soccorso.

Soccavo (Napoli), faida di camorra: 19enne sparato in piena faccia

Sull’accaduto indagano gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, dei commissariati Pianura e San Paolo e quelli della Squadra Mobile. Come spiega Fanpage.it, il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti giudiziari, si trovava ieri sera in via Vicinale Croce di Piperno, nel cuore di Soccavo, a pochi passi dal fortino del clan Vigilia, attualmente alleato del clan Calone-Marsicano-Esposito di Pianura.

Due giovani si sarebbero avvicinati e gli avrebbero esploso un colpo diretto alla faccia senza minacce o altre richieste. Dopo il raid, i due malviventi si sarebbero rapidamente allontanati. Il colpo indirizzato al viso farebbe subito pensare a un tentativo di omicidio. L’obiettivo dell’agguato doveva essere ucciso. Escluso dunque il movente della rapina, gli investigatori stanno passando al setaccio la vita privata di Volpe alla ricerca di eventuali legami con la criminalità organizzata locale.