Agguato nella notte a Miano, in via Vittorio Veneto. Un uomo, Pietro Ronga, come riporta Il Mattino, è stato raggiunto da due colpi di pistola ed è in fin di vita in ospedale.

La dinamica dell’accaduto è ancora poco chiara. Ronga si trovava in strada quando poco prima di mezzanotte sarebbe stato raggiunto da due colpi d’arma da fuoco. La vittima è stramazzata a terra. I soccorritori lo hanno trasportato al Cto dove è stato ricoverato in gravissime condizioni.

Da una prima ricostruzione, non si tratterebbe di un agguato di matrice camorristica. L’uomo sarebbe stato ferito nell’ambito di questioni private di natura sentimentale.