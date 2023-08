“Siamo stati aggrediti all’ingresso del Santobono mentre portavamo nostro figlio di un anno al Pronto Soccorso da un parcheggiatore abusivo che pretendeva il pizzo”. Lo hanno riferito due genitori al parlamentare dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso la storia sui social.

Napoli, aggrediti dal parcheggiatore abusivo mentre portano bimbo al Santobono

“La disavventura dei genitori al Santobono è gravissima i delinquenti della sosta alzano sempre più l’asticella e non indietreggiano nemmeno di fronte a un bimbo in emergenza e la disperazione dei genitori”, ha aggiunto Borrelli.

Secondo quanto ha riferito il parlamentare in via Oberdan, sempre a Napoli, invece c’è un altro parcheggiatore abusivo “che fa sparire le multe dai cruscotti degli ignari automobilisti che hanno lasciato le loro auto in sosta senza mettere il grattino e pagando l’abusivo”.

“Non c’è modo di scampare ai truffatori della sosta. Da anni contrasto questo racket con denunce e segnalazioni affinché si possano liberare i cittadini onesti da una prepotenza inaccettabile che va risolta con pugno duro e nuove norme”, ha concluso Borrelli.