Napoli, 29enne arrestato dopo aver danneggiato auto della Polizia di Stato durante l’accompagnamento al CPR. Si tratta di un 29enne di origini gambiane, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine.

Napoli, aggredisce i poliziotti e sfascia auto della Polizia durante tragitto verso il CPR

L’uomo era destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Napoli. Gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra lo avevano prelevato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per accompagnarlo al Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di Potenza.

Durante il tragitto, in via Galileo Ferraris, il 29enne ha dato in escandescenze colpendo con calci il plexiglass divisorio e il finestrino posteriore dell’auto di servizio, provocando ingenti danni. I poliziotti hanno tentato di calmarlo, ma l’uomo ha continuato nella sua condotta violenta fino a quando, dopo una colluttazione, è stato immobilizzato. Dovrà rispondere di danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.