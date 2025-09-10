Aggredisce un controllore dell’ANM per evitare un controllo e viene arrestato. È quanto accaduto ieri sera in via Gramsci, a Napoli, in pieno centro, dove un 53enne con precedenti di polizia, sprovvisto di biglietto, ha reagito violentemente durante una verifica dei titoli di viaggio.

Napoli, aggredisce alle spalle controllore ANM perché senza biglietto: arrestato 53enne

L’uomo, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha colpito al volto uno dei dipendenti con una borraccia metallica e, subito dopo, lo ha spinto e ferito alla schiena utilizzando la valigia che aveva con sé. Nonostante la fuga verso via Riviera di Chiaia, il passeggero è stato seguito a distanza dai due dipendenti ANM, che non lo hanno mai perso di vista e hanno chiesto l’intervento della Polizia.

Sul posto sono arrivati rapidamente gli agenti del Commissariato San Ferdinando, che hanno fermato e bloccato il 53enne. Per lui è scattato l’arresto con le accuse di lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.