“Finalmente ci siamo messi a tre in difesa”. Aurelio De Laurentiis torna a parlare del Napoli a margine della premiazione dei Collari d’Oro al Coni e il giorno prima del match di Champions in trasferta contro il Villarreal in programma martedì 13 ottobre alle ore 21 all’Estadio de la Ceramica.

Felice del cambio di assetto nel reparto arretrato contro il Frosinone, il patron ribadisce la sua fiducia in Massimiliano Allegri: “Mai avuto dubbi su di lui”. Poi, sulla partita in Spagna: “Speriamo che le cose vadano bene, io confido nei nostri ragazzi”, ha aggiunto.

Napoli, ADL: “Finalmente a tre in difesa”, in lista Champions Giovane per Favasuli

Dopo il successo convincente in campionato contro i ciociari, gli azzurri sono chiamati a scendere in campo di nuovo domani sera, in trasferta. L’esordio con sconfitta contro l’Arsenal nella coppa dalle grandi orecchie impone un risultato positivo, possibilmente la vittoria. Nel tardo pomeriggio l’allenatore parlerà in conferenza in compagnia di Rafa Marin.

Ci sono della novità importante nell’elenco squadra. È arrivato un cambio nella lista UEFA: Giovane ha preso il posto dell’infortunato Favasuli. Una sostituzione consentita dal regolamento in caso di infortunio o malattia di lunga durata di un calciatore di movimento.

Nessun recupero per domani

Massimiliano Allegri non recupererà nessuno contro gli spagnoli. Restano ancora fuori Frank Anguissa e Mathias Olivera, che non saranno a disposizione.

Di seguito l’elenco dei calciatori convocati per la sfida: Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Neres, Politano, Rrahmani, Spinazzola.