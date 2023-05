È morto mentre stava rientrando a casa dopo aver accompagnato la figlia all’aeroporto.

Napoli, accompagna la figlia in aeroporto e muore: il tragico destino di Antonio

Antonio Scarpa, 63 anni, di Torre Annunziata, è deceduto nella mattinata di ieri mentre si trovava in autostrada che collega Napoli a Salerno. L’uomo era a bordo di una Fiat Panda quando è stato tamponato da un minivan per turisti guidato da un 26enne. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento. L’autista del minivan è indagato a piede libero per omicidio stradale. Ora le indagini serviranno a capire eventuali responsabilità. Sulla salma della vittima sarà disposta l’autopsia. Antonio Scarpa lascia la moglie e tre figlie.

La dinamica dell’incidente

Secondo una primissima ricostruzione, Antonio aveva rallentato la sua marcia a causa di un incidente: un’auto con due turiste a bordo si era ribaltata a poche decine di metri più avanti. Probabilmente l’uomo voleva prestare soccorso ma il minivan è piombato dietro il suo veicolo, travolgendolo. Il 63enne è rimasto intrappolato tra le lamiere dell’auto morendo praticamente sul colpo. Per i soccorsi è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.

Il 63enne era uno storico dipendente di un’azienda produttrice di latte e derivati. Ieri la Yma ha voluto ricordarlo: “Antonio era un grande lavoratore, una persona educata e onesta, tutto dedicato alla sua famiglia fanno sapere dalla Yma ci mancherà tanto”.