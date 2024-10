Si chiamava Valeria Vertaglio la mamma di 42 anni deceduta questa mattina in via Brin dopo essere stata investita da una Fiat Panda guidata da un 21enne. La donna aveva accompagnato i suoi due figli a scuola e stava facendo rientro a casa.

Napoli, Valeria sbalzata a dieci metri di distanza: aveva portato i figli a scuola

Valeria proveniva dal plesso scolastico che si trova sul lato del Ponte della Maddalena. L’impatto è avvenuto sulla corsia preferenziale, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. L’automobilista, alla guida di una Panda di colore bianco, non si è accorto della presenza della donna in mezzo alla carreggiata e l’ha investita in pieno.

A seguito dello scontro, il corpo della 42enne è stato sbalzato a circa dieci metri di distanza. Sarebbe morta sul colpo per le gravi ferite riportate. Sotto choc, il 21enne che guidava è stato condotto all’Ospedale Pellegrini per sottoporsi a test alcolemici e tossicologici. Potrebbe rispondere di omicidio stradale. Valeria lascia il marito Renato e i due figlioletti.