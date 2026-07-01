Napoli, accoltellato un uomo in via Marina: è caccia all’aggressore

Poteva finire nel sangue la violenta lite scoppiata in via Marina, a Napoli, tra due cittadini stranieri. Il tempestivo intervento della Polizia di Stato, allertata dai commercianti della zona, ha evitato conseguenze ancora più gravi.

Uno dei due contendenti ha riportato una profonda ferita, dopo essere stato accoltellato, ed è stato trasportato in ospedale, dove resta affidato alle cure dei sanitari.

L’aggressore, invece, è riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo degli agenti. Sono ora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, chiarire le cause della lite, identificare i due uomini e verificarne la posizione sul territorio nazionale.