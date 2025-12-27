Napoli, accoltellato mentre passeggia a Chiaia con gli amici: lieve miglioramento per Bruno Petrone

Si registrano lievi segnali di miglioramento nelle condizioni cliniche di Bruno Petrone, il 18enne accoltellato la scorsa notte a Napoli e ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza, durante il quale i medici hanno dovuto procedere all’asportazione della milza.

La prognosi resta riservata, ma con il passare delle ore i sanitari si dicono cautamente ottimisti sull’evoluzione del quadro clinico. Petrone rimane sotto stretto monitoraggio nel reparto di terapia intensiva.

Chi è Bruno Petrone

Bruno Petrone è un giovane calciatore classe 2006, attualmente in forza all’Angri, squadra della provincia di Salerno che milita nel campionato di Eccellenza. Nel suo percorso sportivo figura anche l’esordio in Serie C nel 2024 con il Sorrento, traguardo importante per un atleta così giovane.

Indagini in corso sull’accoltellamento

Sull’episodio di violenza avvenuto a Napoli sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. L’ipotesi più accreditata è quella di una spedizione punitiva.