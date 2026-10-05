Napoli, accoltellamento in piazza Mercato: ferito un 14enne

Stava rientrando a casa, intorno alle 22:00, quando all’improvviso è stata ferito da una coltellata a una gamba dopo essere stato avvicinato da due ragazzi. La vittima è un 14enne, portato poi al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini dove è rimasto in osservazione in condizioni non gravi. L’aggressione sarebbe avvenuta in vico Mercato, adiacente all’omonima piazza, in pieno centro di Napoli.

Napoli, accoltellamento a piazza Mercato: colpito un 14enne

Sul posto è intervenuta la Polizia, che ha dato subito avvio alle indagini. A quanto pare, il giovane accoltellato non sarebbe riuscito a fornire molti chiarimenti in merito all’episodio. Stando a quanto avrebbe dichiarato sull’identità dell’aggressore e dell’altro giovane in sua compagnia, si potrebbe trattare di coetanei. I primi accertamenti effettuati dai caschi blu tenderebbero a escludere il tentativo di rapina. Potrebbe essersi trattato di una vendetta a seguito di una lite.

Oltre a questa circostanza, resta da chiarire anche se l’accoltellamento sia avvenuto durante l’eventuale diverbio o successivamente.