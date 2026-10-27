Ischia, un “Cobra” esplode nella mano di un 14enne: festa di compleanno nel dramma

Una serata di festa tra amici si è trasformata in un brutto incidente sull’isola d’Ischia. Un ragazzino di 14 anni è rimasto gravemente ferito alla mano sinistra a causa dell’esplosione di un petardo. L’episodio si è verificato nel rione Ortola, a Casamicciola Terme, dove il minorenne si era recato insieme ad alcuni coetanei dopo aver partecipato a una festa di compleanno.

Ischia, 14enne ferito da un petardo: la ricostruzione dell’incidente

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti dei carabinieri, il 14enne, residente sull’isola, aveva trascorso la serata in un locale per festeggiare il compleanno di un amico. Al termine della festa, il gruppo si sarebbe spostato tra i vicoli del rione Ortola, alle spalle del Comune di Casamicciola Terme.

Proprio qui il ragazzino avrebbe deciso di accendere un petardo particolarmente potente, del tipo comunemente noto come “Cobra”, che avrebbe portato con sé da casa.

Stando alla prima ricostruzione, il minorenne avrebbe trattenuto il petardo acceso nella mano per qualche secondo di troppo, lanciandolo quando ormai era troppo tardi. La deflagrazione gli avrebbe così provocato gravi lesioni alla mano sinistra.

Ferite alla mano sinistra: possibili danni a tendini e falange

Le conseguenze dell’esplosione sono ancora in fase di valutazione. Secondo le prime informazioni, le lesioni avrebbero interessato alcuni tendini della mano sinistra e, probabilmente, anche una falange.

Il ragazzo è stato assistito presso l’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove sono state effettuate le prime valutazioni sanitarie.

Questa mattina, dopo la segnalazione della presenza del minorenne ferito in ospedale, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casamicciola Terme, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il 14enne dimesso dall’ospedale Rizzoli e affidato ai genitori

Nonostante la gravità delle ferite riportate alla mano, il 14enne è stato dimesso dall’ospedale Rizzoli e affidato ai propri genitori. Resta da definire con precisione l’entità dei danni provocati dall’esplosione, in particolare le possibili conseguenze a carico dei tendini e della falange interessata.