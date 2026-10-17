È stato arrestato il presunto responsabile del ferimento di un 15enne, colpito da un proiettile all’anca e alla coscia lo scorso 17 maggio in piazza Mercato, a Napoli. Il giovane è accusato di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e lesioni personali, reati aggravati dall’utilizzo di modalità mafiose.

Napoli, 15enne ferito a colpi di pistola in piazza Mercato: arrestato un ragazzo

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’episodio sarebbe avvenuto al culmine di una lite. Il minorenne, subito dopo il ferimento, raccontò di essere stato colpito da alcuni sconosciuti. Trasportato in ospedale, venne ricoverato ma non risultò in pericolo di vita.

Le indagini della Squadra mobile di Napoli, avviate subito dopo l’accaduto, si sono concentrate sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in piazza Mercato e nelle aree circostanti. L’analisi dei filmati ha permesso di ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare il presunto autore del ferimento, rintracciato nella notte e arrestato in mattinata. Al giovane viene contestata anche l’aggravante delle modalità mafiose.