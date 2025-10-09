Paura nella zona di Porta Capuana, dove un uomo di 52 anni, originario dell’India, sarebbe stato aggredito da un gruppo di sconosciuti senza alcun apparente motivo. L’episodio, ancora al vaglio degli investigatori, è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 8 ottobre.

Napoli, accerchiato e picchiato senza motivo con un ramo di palma: 52enne in ospedale

Secondo una prima ricostruzione, il 52enne sarebbe stato circondato e colpito violentemente con parti di una palma alla gamba destra. Soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, è stato medicato per una ferita penetrante con presenza di un frammento di palma di circa 5 cm, riportando una prognosi di 14 giorni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili dell’aggressione. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e verificando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.