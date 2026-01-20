Sorpreso nella propria abitazione con un ingente quantitativo di droga, una pistola e munizioni. È finito in manette un 20enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, arrestato nella serata di ieri dagli agenti della Polizia di Stato nel quartiere Avvocata. L’operazione rientra nei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti. A intervenire è stato il personale del Commissariato Dante che, durante i controlli mirati sul territorio, ha effettuato un accesso presso l’abitazione del giovane.

Napoli, a 20 anni con droga e una pistola in casa: arrestato dopo un controllo

All’interno dell’appartamento gli agenti hanno rinvenuto due barattoli contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 210 grammi, un involucro con hashish per circa 110 grammi e una busta con cocaina per un totale di circa 10 grammi. Sequestrati anche un bilancino di precisione, vario materiale utile al confezionamento della droga e 1.870 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Nel corso della perquisizione è stata inoltre trovata un’arma: una pistola semiautomatica Browning, carica con 9 cartucce calibro 9, oltre a una scatola con altre 35 munizioni dello stesso calibro. Gli agenti hanno scoperto anche un sistema DVR di videosorveglianza e due telecamere orientate verso le pertinenze esterne dell’abitazione. Al termine degli accertamenti, il 20enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di arma comune da sparo e munizionamento.