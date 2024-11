Napoli, 64enne precipita da altezza di 6 metri: stava eseguendo dei lavori dal capannone di famiglia

Un 64enne è caduto da un’altezza di circa sei metri mentre lavorava su un tetto in via Principe di Sannicandro, all’angolo con corso San Giovanni, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. L’incidente è avvenuto intorno alle 14. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare, dove poi sono intervenuti i Carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, il 64enne stava eseguendo dei lavori su un capannone di proprietà familiare quando ha perso l’equilibrio, precipitando. Attualmente, l’uomo è intubato e in condizioni critiche. I militari dell’Arma hanno avviato un’indagine per accertare l’esatta dinamica dei fatti.