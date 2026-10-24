Napoli, 58enne investito e ucciso in via Santa Teresa degli Scalzi: il conducente fugge

Un uomo di 58 anni è stato investito e ucciso mentre attraversava via Santa Teresa degli Scalzi, a Napoli. Il conducente del veicolo coinvolto, secondo quanto riportato da Fanpage.it nella mattinata di sabato 24 ottobre, si è allontanato dopo l’impatto senza fermarsi. Un nuovo episodio mortale sulle strade cittadine, mentre resta da chiarire la dinamica esatta dell’investimento.

Investito mentre attraversava via Santa Teresa degli Scalzi

La tragedia si è consumata lungo una delle arterie più trafficate del centro di Napoli, tra la zona del Museo Archeologico e il quartiere Sanità. Il 58enne stava attraversando la carreggiata quando è stato travolto. L’impatto gli è costato la vita. La prima notizia dell’incidente è stata diffusa da Fanpage Napoli. Al momento non sono disponibili dettagli confermati sull’identità della vittima e sul mezzo coinvolto.

Il conducente è fuggito: da ricostruire la dinamica

Il punto centrale della vicenda è la fuga dell’investitore, che non si sarebbe fermato dopo aver travolto il pedone. Resta da accertare con precisione come sia avvenuto l’impatto e chi fosse alla guida. Non risultano al momento conferme sull’identificazione del responsabile. Il nuovo episodio richiama il problema della sicurezza degli attraversamenti pedonali a Napoli. Negli ultimi mesi Teleclubitalia ha raccontato altri casi di cronaca nell’area metropolitana e, in particolare, la tragedia di una donna investita sulle strisce a Pompei e morta in ospedale.