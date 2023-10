Disposta la chiusura di uno dei più noti supermercati della zona collinare di Napoli. Si tratta del Carrefour di via Morghen. Ad anticipare la notizia è Fanpage.it.

Vomero, 450 chili di cibo conservato male: chiuso il Carrefour di via Morghen

L’attività commerciale è finita al centro dei controlli dei Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Napoli, guidati dal tenente colonnello Alessandro Cisternino. I militari – che hanno già colpito attività come Nennella e Burger King – hanno condotto un’ispezione all’interno del supermercato e hanno riscontrato diverse irregolarità.

In particolare sono state trovate – sempre secondo quanto riporta Fanpage.it – gravi carenze igienico-sanitarie. Sequestrati 450 chili di prodotti alimentari di vario genere conversati in maniera non adeguata non sottoposti alla catena di controllo Haccp. Alla fine dell’ispezione, i Nas hanno così disposto la sospensione dell’attività fino a quando il supermercato non sanerà le irregolarità riscontrate.