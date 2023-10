Controlli ai locali del centro storico di Napoli. Nella notte i Carabinieri della compagnia Napoli Centro e del Reggimento Campania, protagonisti assieme ai Nas, ai Nil e agli agenti della Polizia Municipale di Napoli, hanno sanzionato cinque attività, tra questi ci sono nomi anche molti noti in città.

Carabinieri al ristorante Nennella e da Burger King, cibo sequestrato e multe salate

Si parte dal Burger King, fast-food in piazza Salvo D’Acquisto. Qui, gli operatori hanno riscontrato pessime condizioni igienico-sanitarie. Mille euro il totale delle contravvenzioni notificate, sospesa l’attività. In vico Tiratoio, invece, la titolare di un ristorante dovrà rispondere dei quattro lavoratori impiegati senza un regolare contratto.

Occupazione abusiva del suolo pubblico anche per Nennella, noto ristorante in vico Lungo Teatro Nuovo. Sequestrati 12 chili di alimenti privi di indicazioni sulla tracciabilità, 4.500 euro le sanzioni. L’ultimo ristorante controllato è in vico Lungo Gelso. Per le carenze igieniche e sanitarie i militari hanno applicato contravvenzioni per circa 3mila euro. Anche quest’attività è stata precauzionalmente sospesa.