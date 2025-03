Ritrovata senza vita nel suo appartamento. Come anticipa Il Riformista, una donna di 44 anni è morta in via Generale Camillo Cucca, nella zona di Torretta di Chiaia. Il macabro rinvenimento è avvenuto nella serata di mercoledì 26 marzo, poco dopo le 20.

Napoli, 44enne ritrovata senza vita in casa: indaga la Polizia

A lanciare l’allarme è stato il compagno. L’uomo, rientrato in casa, ha trovato la 44enne accasciata al suolo. Sul posto sono intervenute volanti dell’Upg oltre alla Scientifica e agli agenti della sezione investigativa del Commissariato San Ferdinando.

Le indagini delle forze dell’ordine non escludono alcuna ipotesi anche se l’ipotesi battuta è quella del gesto volontario. Saranno gli accertamenti della Scientifica e i rilievi del medico legale a fornire ulteriori dettagli sulla morte.