Napoli: 376 dosi di droga pronte per lo spaccio: trovate nel seminterrato di una palazzina

I Carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno sequestrato 376 dosi di droga pronte per essere vendute, rinvenute in un seminerato di una palazzina in via Claudio Miccoli, nel cuore di Napoli. La sostanza stupefacente era custodita all’interno di un borsello.

La tipologia di droga sequestrata

Nel dettaglio, le forze dell’ordine hanno rinvenuto: 71 stecchette di hashish, 65 bustine di marijuana, 94 dosi di cocaina e 146 di crack. La droga è stata immediatamente sequestrata, impedendo così che finisse sulle strade della città.

Indagini in corso

I Carabinieri stanno ora conducendo ulteriori indagini per individuare il pusher responsabile dello stoccaggio e della vendita della sostanza.