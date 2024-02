Si torna a sparare a Napoli. Due segnalazioni sono giunte alla polizia poco dopo l’alba di ieri. Verso le sei e mezza del mattino, un uomo di 35 anni è arrivato all’ospedale Vecchio Pellegrini, in zona Pignasecca, con una ferita d’arma da fuoco alla gamba destra.

Napoli, 35enne gambizzato in via Carbonara: indaga la Polizia

I medici del pronto soccorso hanno diagnosticato una frattura alla tibia causata dal proiettile, ma le condizioni generali dell’uomo erano stabili, tanto che è stato dimesso lo stesso giorno. Poco prima, la Squadra Mobile era stata chiamata nella zona di via Carbonara, nel centro storico, a seguito di una segnalazione di spari da parte dei residenti.

Gli agenti si sono recati sul posto e hanno trovato alcuni bossoli lungo la strada, ipotizzando che si tratti di proiettili esplosi con un’arma semiautomatica. I poliziotti hanno quindi acquisito filmati e immagini dalle telecamere di sorveglianza per identificare eventuali responsabili. Gli investigatori stanno cercando collegamenti tra i due episodi, non escludendo che possano essere collegati.

Chi è il ferito

Il 35enne ferito, che lavora come promoter e organizzatore di eventi, non è noto alle autorità e vive nei pressi di Borgo Sant’Antonio Abate, non lontano da via Carbonara. Tuttavia, non è stato in grado di fornire informazioni utili per identificare l’autore della sparatoria. Gli agenti della Squadra Mobile e della Scientifica stanno analizzando i bossoli recuperati per trovare indizi sulla vicenda e chiarirne i contorni.