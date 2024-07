Nella notte, a Napoli, un episodio di violenza ha richiesto l’intervento dei carabinieri della Compagnia Centro. Gli agenti sono stati chiamati presso l’ospedale Pellegrini per assistere un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, che è stato ricoverato con ferite gravi alle gambe, presumibilmente causate da numerosi colpi di coltello.

Aggressione notturna in via Ippolito Nievo: 34enne ferito e ricoverato in ospedale

L’incidente sarebbe avvenuto in Via Ippolito Nievo e, secondo le prime informazioni, potrebbe essere stato il risultato di un tentativo di rapina, sebbene la dinamica esatta sia ancora al vaglio degli inquirenti. Le indagini sono attualmente in corso per fare luce sui fatti e identificare eventuali responsabili.

Nonostante la gravità delle ferite, le condizioni del 34enne sono stabili e non è in pericolo di vita, ma rimane ricoverato per le cure necessarie. Le autorità stanno procedendo con le indagini, auspicando di poter presto chiarire le circostanze e le motivazioni dietro questo grave episodio di violenza.