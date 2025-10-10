Una vicenda di maltrattamenti e stalking familiare che si protraeva da anni si è conclusa con l’arresto di un 34enne napoletano, denunciato e poi fermato dai Carabinieri della Stazione di Capodimonte. La sua ossessione nei confronti dell’ex moglie ha trasformato la vita della vittima, Lucia (nome di fantasia), in un incubo quotidiano fatto di chiamate incessanti, messaggi minatori e pressioni psicologiche continue.

Napoli. 34enne arrestato, le minacce all’ex moglie: “Torna o mando un nostro video intimo a nostro figlio”

La donna aveva sposato l’uomo quasi vent’anni fa e insieme avevano avuto due figli. Dopo la separazione e la fine del matrimonio, lui non si è mai rassegnato, perseguitando la donna anche quando lei aveva deciso di ricostruirsi una vita per il bene dei bambini. Le molestie sono culminate durante il compleanno del figlio più piccolo, quando l’ex marito ha minacciato di inviare al bambino un loro video intimo, spingendo finalmente Lucia a denunciare.

I Carabinieri hanno rintracciato l’uomo presso la sua abitazione, già danneggiata come da una delle minacce inviate alla donna. Ora il 34enne si trova in carcere in attesa di giudizio, mentre proseguono le indagini per ricostruire l’intera sequenza di vessazioni subite dalla vittima.