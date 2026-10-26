Napoli, 26enne ferito da un colpo di pistola a Coroglio: “Hanno tentato di rapinarmi”

Un 26enne di Pianura è stato ferito da un colpo di pistola al ginocchio nella zona di Coroglio, a Napoli. Il giovane ha raccontato ai carabinieri di essere stato aggredito da sconosciuti durante un tentativo di rapina. Una versione che gli investigatori stanno verificando.

Ferito al ginocchio e al volto, arriva da solo in ospedale

Il ragazzo si è presentato autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo nelle prime ore di lunedì 26 ottobre, intorno alle 6.30. Oltre alla ferita provocata da un proiettile al ginocchio, presentava diverse tumefazioni al volto. Dopo gli accertamenti è stato dimesso.

Il racconto della tentata rapina

Secondo quanto riferito dal 26enne, già noto alle forze dell’ordine, il ferimento sarebbe avvenuto a Coroglio per mano di persone non identificate. I carabinieri della stazione Rione Traiano stanno ricostruendo la dinamica e verificando il racconto del giovane. Nella stessa zona, ad aprile, quattro minorenni erano rimasti feriti in un incidente in via Coroglio. Si tratta di un episodio distinto.