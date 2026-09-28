Giugliano, trascina fidanzata per i capelli e la prende a calci e pugni: arrestato 26enne

Un 26enne è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di lesioni e stalking dopo l’aggressione ai danni della fidanzata 25enne. I fatti sono avvenuti nella zona di via Carrafiello, nei pressi di un albergo. Poco dopo le 7, al 112 è arrivata la segnalazione di un uomo ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Varcaturo, che hanno trovato il 26enne, del posto e già noto alle forze dell’ordine, con una ferita da arma da taglio a un braccio. L’uomo stava tentando di tamponare la ferita con un lenzuolo.

Giugliano, trascina fidanzata per i capelli e la picchia dopo banale lite: arrestato 26enne

Il personale del 118 lo ha trasportato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stato accompagnato anche dai militari. Nel triage si trovava in quel momento una 25enne, arrivata nella struttura sanitaria per farsi medicare. Alla vista della giovane, il 26enne avrebbe iniziato a minacciarla, per poi colpirla con un calcio al petto. I carabinieri sono intervenuti bloccandolo e hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i due sono fidanzati e, all’alba, stavano rientrando dopo aver trascorso la serata con alcuni amici. Una discussione sarebbe iniziata dopo che il 26enne aveva accidentalmente danneggiato gli occhiali della ragazza.

Nei pressi della camera dell’albergo dove il giovane vive stabilmente, la lite sarebbe degenerata. Il 26enne avrebbe afferrato la fidanzata per i capelli, trascinandola attraverso l’albergo fino in strada, dove l’avrebbe colpita con calci e pugni. La 25enne è riuscita a fuggire e a raggiungere l’abitazione dei genitori, situata poco distante. Successivamente, accompagnata dai familiari, si è recata in ospedale per ricevere le cure necessarie. È qui che avrebbe nuovamente incontrato il fidanzato che l’ha colpita nuovamente.

Un passante interviene e difende la ragazza

Dagli accertamenti è inoltre emerso che, poco dopo l’aggressione alla ragazza, il 26enne sarebbe stato avvicinato da una persona a bordo di un’auto e ferito al braccio, verosimilmente nel tentativo di difendere la 25enne. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica di questo episodio. La giovane ha riferito ai carabinieri che non si sarebbe trattato del primo episodio di violenza. Agli investigatori avrebbe raccontato di precedenti aggressioni, scenate di gelosia e comportamenti di controllo ossessivo da parte del fidanzato. Entrambi sono stati medicati con una prognosi di 10 giorni. Al termine degli accertamenti, il 26enne è stato arrestato e dovrà rispondere di lesioni e stalking.