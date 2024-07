Droga e armi in casa. In manette a Napoli un giovane di appena 21 anni con precedenti di polizia.

Napoli, 21enne sorpreso con droga e armi in casa: scattano le manette

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Ponticelli hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un soggetto dove hanno rinvenuto, ben occultate, due pistole modello HK Mark cal. 45 e una S.A. Alkartasuna cal.7.65, entrambe con matricola abrasa.

Nel corso dei controlli sono stati rinvenuti anche 11 involucri di hashish del peso di 26 grammi circa e 11 involucri di cocaina del peso di 4 grammi circa. Il 21enne è stato tratto in arresto per detenzione abusiva di armi, detenzione illegale di armi clandestine e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Indagini in corso per accertare l’eventuale utilizzo delle pistole sequestrate in fatti di sangue.