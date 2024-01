Napoli, 21enne investito mentre attraversava la strada: è in coma all’ospedale del Mare

Stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è stato investito da un’auto in corsa. La vittima, un ragazzo di 21 anni, è stato scaraventato contro le vetture in sosta, riportando gravissime ferite. È in coma, ricoverato all’Ospedale del Mare. A darne notizia è Fanpage.it.

I fatti ieri sera, attorno alle 23, lungo il Corso Garibaldi, a Napoli. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando la strada quando è stato travolto in pieno da una Peugeot 208, condotta da un 19enne, che percorreva l’arteria stradale in direzione Piazza Carlo III. L’incidente è avvenuto all’incrocio con via Cairoli, altezza civico 286.

Dopo l’investimento la Peugeot, ha finito la corsa schiantandosi contro le auto in sosta sulla parte opposta della carreggiata. Il ragazzo è stato sbalzato contro un altro veicolo in sosta.

La vittima è uno studente universitario fuoriesce originario di Piedimonte Matese, a Napoli per motivi di studio. Per lui è stato reso necessario il trasporto in ospedale: è giunto – secondo quanto si apprende – già in coma ed è stato sottoposto dai medici dell’ospedale del Mare a un delicato intervento chirurgico. La prognosi resta riservata.

Per quanto riguarda il giovane conducente di 19 anni, è stato sottoposto sia ad alcol test sia al drug test per verificare se stesse guidando sotto effetto di alcolici o sostanze stupefacenti. Nel frattempo gli è stata ritirata la patente. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Napoli, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Jocelito Orlando, per i rilievi del caso.