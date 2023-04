In quattro l’hanno accerchiata e rapinata. Un vero commando è entrato in azione per scippare una borsetta a una 18enne. La ragazza è caduta e ha riportato un trauma cranico.

Napoli, in quattro per rapinarla: ragazza cade e si ferite la testa

Ieri sera verso le 22.30 i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti a via Carlo De Marco per una rapina in danno di una 18enne. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che la giovane vittima, mentre stava rincasando, sia stata circondata da 4 persone non meglio identificate a bordo di scooter che le avrebbero strappato la borsetta per poi fuggire.

La ragazza è caduta a terra, per lei ferite al braccio e al volto. Il personale del 118 ha trasferito la vittima nel pronto soccorso dell’ospedale del Mare. La 18enne è stata dimessa con una diagnosi di 7 giorni: “trauma cranico non commotivo con ferite escoriate al cuoio capelluto”. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia Napoli Stella.

Si tratta del secondo grave episodio di rapina in pochi giorni nel quale la vittima rimane seriamente ferita. L’ultimo caso in via Reggia di Portici, dove un incensurato di 32 anni di Afragola è stato ridotto in fin di vita dopo aver reagito alla rapina del suo scooter.