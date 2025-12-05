Napoli, 17enne trascina anziana per strada durante rapina: arrestato grazie a un poliziotto fuori servizio

Una tentata rapina in pieno giorno ha scosso via Onofrio Fragnito, a Napoli, dove un giovane di 17 anni è stato arrestato dopo aver aggredito un’anziana per strapparle la borsa. Fondamentale il sangue freddo di un agente del Reparto Mobile, libero dal servizio, che ha assistito alla scena ed è immediatamente intervenuto.

L’inseguimento e l’arresto del minorenne

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo ha afferrato la borsa della donna con violenza, trascinandola per alcuni metri sull’asfalto nel tentativo di fuggire a bordo di uno scooter. L’agente, dopo aver avvisato la Sala Operativa, si è messo all’inseguimento del 17enne, bloccandolo con il supporto degli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Il giovane è stato arrestato, mentre la borsa è stata restituita alla proprietaria, fortunatamente illesa ma profondamente scossa.