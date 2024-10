Un minorenne sorpreso con una pistola. È quanto hanno scoperto gli agenti del Commissariato Montecalvario nei Quartieri Spagnoli a Napoli. Il minore, 15 anni appena, è stato denunciato per porto di armi e riaffidato ai genitori.

Napoli, 15enne sorpreso con una pistola nei Quartieri Spagnoli: fermato e denunciato

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato, alla luce degli episodi violenti che sono costati la vita al 15enne Emanuele Tufano, ha intensificato i controlli predisposti dalla Questura per contrastare il fenomeno del possesso di armi. Gli accertamenti si sono concentrati anche nei Quartieri Spagnoli, dove gli agenti, nel transitare in vico Paradiso, hanno notato un giovane che, una volta introdottosi furtivamente all’interno del parco dei Quartieri Spagnoli, ha raccolto un oggetto da terra per poi nasconderlo nella cinta dei pantaloni.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di una pistola a salve calibro 8 marca Bruni con 2 cartucce a salve dello stesso calibro. Il giovanissimo è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.