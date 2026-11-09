Napoli, 14enne con un tirapugni a piazza del Plebiscito: «Volevo fare una storia sui social»

Un ragazzo di 14 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di un tirapugni in piazza del Plebiscito, nel centro di Napoli. Ai militari avrebbe spiegato di aver portato con sé l’oggetto per realizzare una storia da pubblicare sui social network.

Napoli, 14enne con un tirapugni a piazza del Plebiscito

Il controllo è stato effettuato durante i servizi straordinari dei carabinieri della Compagnia Napoli Centro nel fine settimana. Fermato dai militari, il minorenne è stato trovato in possesso di un tirapugni, oggetto la cui detenzione fuori casa può integrare il reato di porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Alla richiesta di spiegazioni, il giovane avrebbe raccontato di voler scattare un’immagine o girare un breve video da pubblicare sui social. È stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere. Non risulta che abbia usato l’oggetto contro qualcuno e non è stato arrestato.

Altre tre denunce per coltelli durante i controlli nel centro

Le verifiche hanno interessato anche altre zone del centro cittadino. In tre distinti controlli, altrettante persone sono state denunciate per il possesso di coltelli. Le armi bianche rinvenute sono state sequestrate.

Controlli sui parcheggiatori abusivi

Nel corso dello stesso servizio i carabinieri hanno inoltre individuato due parcheggiatori abusivi, denunciati per le condotte contestate e per le ulteriori violazioni accertate dagli operanti. L’attività rientra nei controlli effettuati per contrastare il porto di oggetti pericolosi e le condotte illegali nelle aree più frequentate della città. In un episodio diverso, Teleclubitalia ha raccontato due arresti dopo un tentativo di furto di smartphone e l’aggressione agli agenti a Napoli.