Napoli, 14enne investe militare con lo scooter: bloccato. Denunciati anche giovani con coltelli

Non si ferma all’alt e investe un militare dell’Esercito. Bloccato a Piazza Dante a Napoli un 14enne a bordo di uno scooter che viaggiava attraverso la zona pedonale di piazza Dante, nota per essere diventato il teatro di scorribande e rodei di motorini.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato il ragazzo. Il minorenne è stato accompagnato in caserma e, prima di essere affidato ai propri genitori, è stato denunciato per resistenza. Ai militari, alla mamma e al papà, il 14enne dirà di aver avuto paura di perdere lo scooter ed è per questo che aveva tentato la fuga. In Piazza Dante ci sono anche altri 4 ragazzini sanzionati. Altri 18 erano invece nelle zone limitrofe. Di questi ben 15 non indossavano il casco. Dodici gli scooter sequestrati.

Armi nella movida

Nella notte tra sabato e domenica controlli serrati anche contro l’uso delle armi. Perquisizioni a tappeto con 70 giovani controllati che hanno dovuto svuotare le proprie tasche per mostrarne il contenuto. Hanno tra i 15 e i 20 anni i quattro ragazzi armati fermati durante la movida. Il primo era a piazzetta Montesanto con altri amici e nella tasca nascondeva un coltello a serramanico lungo 15 centimetri. L’altro ragazzo era a via Monteoliveto e la lama che i carabinieri gli hanno sequestrato era lunga 25 centimetri. In via Toledo e via Costantinopoli, infine, due ragazzi con un coltello da 23 centimetri e tirapugni in acciaio.

