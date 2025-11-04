Ferito alla gola superficialmente per pochi spicci. È quanto accaduto a un ragazzo di 14 anni vittima di una rapina a Gianturco, quartiere della zona orientale di Napoli. Il giovane, colto di sorpresa alle spalle, è stato costretto a cedere il denaro che aveva con sé. La madre ha poi denunciato l’accaduto anche sui social, invitando alla prudenza per evitare che altri possano trovarsi nella stessa situazione.

Napoli, 14enne ferito alla gola con un coltello per 25 euro: caccia al rapinatore

Secondo il racconto della donna, l’episodio si è verificato verso le 18 di domenica 2 novembre, nei pressi della biglietteria automatica della stazione metropolitana di Gianturco. Il ragazzo, in compagnia di un amico, sarebbe stato avvicinato da un individuo che gli avrebbe puntato delle forbici al collo. Prima gli ha preso una banconota da cinque euro che aveva in mano, poi gli ha ordinato di consegnare il portafogli, dal quale ha prelevato altri venti euro.

L’uomo, descritto come sulla cinquantina, con barba folta, vestito con abiti scuri e un cappello, avrebbe tentato anche di farsi consegnare il cellulare, ma il giovane è riuscito a sottrarsi a questa ulteriore richiesta. Un episodio traumatico per un ragazzo che stava vivendo una delle sue prime uscite autonome con gli amici. La rapina potrebbe essere stata registrata dalle telecamere di sorveglianza della stazione. Nel frattempo, la madre ha diffuso un messaggio online per avvertire altri genitori e residenti del quartiere affinché prestino maggiore attenzione alla zona.