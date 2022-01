Ha pubblicato la foto mentre si vaccina Nancy Coppola ma lo scatto ha scatenato numerose polemiche. La cantante napoletana si è fatta fotografare mentre riceve la terza dose di vaccino. Ma allo scatto sono seguite numerose critiche di fan e anche qualche hater, nonchè no vax.

Nancy Coppola: critiche per la foto del vaccino

Nancy ha scritto sui social, postando la foto: “Richiamo boster… pfizer”. Tra i vari commenti negativi c’è chi critica la scelta di pubblicare ogni cosa, chi chiede come mai le abbiano fatto Pfizer visto che in molti centri della Campania stanno somministrando Moderna. “Come cantante ti stimo davvero bella voce e bella persona però veramente manca solo di postare quando si va in bagno ed è fatta ..L’obiettivo è cantare farsi ammirare anche ad occhi chiusi mentre la gente ti ascolta ma davvero delle volte penso e ripeto penso ciò significa che è un mio libero parere che delle volte scambiate la vostra professione col ridicolizzarvi!”, scrive un utente.

“Facci sapere anche quando vai in bagno”, scrive ancora un altro. O ancora: “Vuoi un applauso vuoi na cosa e sord che c’è ne f+++e a noi se hai fatto la terza la quarta o la quinta x acchiappare like forse x quello ma nn c’è bisogno hai una voce fantastica fai belle canzoni e le guangliuncelle vorrebbero essere come te ma rimani con i piedi x terra altrimenti rimarrai da sola”. Infine: “Ti ammiro come cantante . Ma questa potevi evitartela Non capisco tutto sto far vedere!!!!! che vi vaccinate a tutti Mo giriamo con il libretto delle vaccinazioni in borsa cosi tutti devono sapere se siamo vaccinati Quando finirà sta fissa ???”.

Così la cantante ha replicato a tutti con un altro post: “Per caso vi siete preoccupati per me dopo il vaccino come sto’? Vi ricordo che il primo che feci fu’ #AstraZeneca e stetti malissimo, due giorni a letto con la febbre. Siete così ignoranti e così sporchi dentro che pensate che la gente sia uguale a voi, ma fortunatamente non siamo tutti uguali…c’è chi vive con la coscienza pulita e cammina a testa alta. Vi chiedete perché ho fatto il #pfizer ?? E che cazzo ne so? Ero prenotata in farmacia per il richiamo e mi hanno fatto quello…poteva anche essere il #moderna per me non cambiava nulla. E comm stat accis …e comunque sia tanto per farvelo sapere …mi fa male solo un po’ il braccio, po’ sto’ fresca e TOSTA”.

