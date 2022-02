Nancy Brilli è un’attrice italiana. Pseudonimo di Nicoletta Brilli, è nota per aver preso parte a diverse produzioni cinematografiche di successo, vincendo il David di Donatello e i Nastri d’argento nel 1990 come miglior attrice non protagonista per il film Piccoli equivoci. Vediamo maggiori dettagli in merito alla vita privata e professionale di Nancy.

Nancy Brilli: chi è, età, carriera

Nancy Brilli, il cui vero nome è Nicoletta Brilli, nasce a Roma il 10 aprile 1964, sotto il segno dell’Ariete. Ha 57 anni ed è alta 170 cm. Di origini ucraine, resta orfana di madre all’età di 10 anni. Compagna di classe di scuola superiore di Vittoria Squitieri, figlia del regista Pasquale Squitieri, viene presentata da Vittoria al padre che la fa debuttare nel 1984 interpretando il ruolo di Miriam Petacci nel film Claretta. Bissa l’anno successivo con un importante ruolo nella miniserie tv Naso di cane. Nel 1986 è tra le protagoniste di Dèmoni 2… L’incubo ritorna, scritto da Dario Argento e diretto da Lamberto Bava.

Recita a teatro, dal 1987 al 1989, nello spettacolo Se il tempo fosse un gambero accanto a Enrico Montesano, per la regia di Pietro Garinei. La sua carriera continua con Comapgni di Scuola di Carlo Verdone (1989), Il presente prossimo venturo (1990), Ninà (1993-1994), Manola (1995-1997).

Nel 2000 è la protagonista, insieme a Stefania Sandrelli e Giuliana De Sio, della fiction Il bello delle donne, nel ruolo di Vicky Melzi e, sempre nello stesso anno, presta la voce alla gallina Gaia nel film d’animazione Galline in fuga.

Nel 2007 è stata protagonista delle fiction Donne sbagliate e Caterina e le sue figlie 2. Nel 2007, partecipa al film Natale in crociera, nel 2008 a Un’estate al mare e nel 2009 al film corale Ex. Nel 2010, prende parte alla produzione La vita è una cosa meravigliosa e al film Maschi contro femmine, ma anche il cinepanettone A Natale mi sposo. Nel 2011, compare nel film Femmine contro maschi.

Nancy Brilli: marito, compagno, figli

In merito alla sua vita privata, Nancy è stata sposata con Massimo Ghini dal 1987 al 1990, dopo che si erano conosciuti sul set della miniserie televisiva Due fratelli. Dal 1991 al 1994 ha avuto una relazione con Ivano Fossati. Nel 2000, ha avuto un figlio, Francesco, frutto del secondo matrimonio con Luca Manfredi, figlio unico di Nino, durato dal 1997 al 2002. Francesco Manfredi nasce il 13 febbraio 2000, ha 21 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario.

Successivamente, Nancy ha poi avuto una relazione di 15 anni con il chirurgo estetico Roy De Vita.

Attualmente, è fidanzata dal 2017 con l’imprenditore e ambasciatore per gli Affari Europei del Belize Pupi D’Angieri. Ex braccio destro di Arafat, D’Angieri secondo Forbes è tra i seicento uomini più ricchi del mondo.

Nancy Brilli: malattia

Negli anni Novanta, Nancy Brilli ha scoperto di soffrire di endometriosi, una malattia femminile determinata dall’accumulo anomalo di cellule endometriali fuori dall’utero.

La Brilli ha avuto diversi problemi all’utero ed anche un tumore al seno. A chi l’ha accusata, negli anni passati, di essere ricorsa alla chirurgia in modo “abbondante” ha spiegato: “Il mio addome è stato ricucito dopo ben 8 operazioni dell’apparato riproduttivo conseguentemente al tumore all’ovaio, all’asportazione dell’utero, dell’altro ovaio e del tube per un’infiammazione in corso dipendente dalla patologia detta prima e per finire un’operazione al seno”.

In occasione della nascita del figlio, Nancy ha rivelato che si è trattato di un vero e proprio miracolo: “Sulla mia cartella clinica c’è scritto sterile. Ma ho avuto un figlio, il mio miracolo”.

Nancy Brilli: Covid

L’attrice ha raccontato di aver avuto il Covid e di averne subito le conseguenze, pur essendosi sottoposta a vaccino. “Mi sento una schifezza. M’è presa brutta brutta con una stanchezza mortale, una tosse d’oltretoma” ha rivelato Nancy, affermando di essersi recata anche in ospedale a causa dei livelli di saturazione più bassi rispetto a quelli normalmente previsti.

Nancy Brilli: Instagram

Su Instagram, Nancy è seguita da circa 190mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.