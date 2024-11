Mystere, Luxury Dinner Show: una serata di arte e gastronomia esclusiva

Napoli si prepara a vivere un evento senza precedenti. Il prossimo 5 dicembre 2024, nella raffinata cornice del Joia, debutta MYSTËRE: Luxury Dinner Show, un format innovativo che unisce l’eccellenza dell’arte performativa e dell’alta cucina. Realizzato in partnership tra Noir Entertainment e Joia, Mystëre porta per la prima volta in Italia l’atmosfera glamour e cosmopolita dei più celebri dinner show internazionali, offrendo agli ospiti un’esperienza di intrattenimento di livello mondiale.

Al centro della serata, un cast di artisti straordinari, selezionati tra i migliori talenti di realtà iconiche come Lío Ibiza, Theatre Dubai e Billionaire. Cantanti e ballerini di fama internazionale trasformeranno la cena in uno spettacolo che promette di lasciare il pubblico senza fiato.

Tra i protagonisti spicca la voce cristallina di Mirela Cabero, interprete di Ariel nella versione spagnola del film Disney La Sirenetta e voce di Elphaba nel film Disney Wicked. Ad affiancarla, Linda Ridrigo, finalista di The Voice Spain e voce de Lío Mykonos, e Carlos Ángel Valdés Carbonell, che ha calcato i palcoscenici del Lío Ibiza e del musical The Lion King.

Sul fronte della danza, il pubblico potrà ammirare le performance di artisti come Giulia Pelagatti, celebre Velina di Striscia la Notizia, e Ginevra Festa, icona delle performance televisive Mediaset e ballerina del Lío Ibiza. Accanto a loro, ballerine come Maria Incera e Mar Canadell, insieme ai talenti maschili Brodie Chesher (protagonista agli MTV EMA 2024 con le Le Sserafim) e Tomi Mikael Lappi, performer del Lío Mykonos.

La serata è un evento su invito personale, riservato a una selezionata platea di ospiti d’élite che include alcune delle figure più influenti dell’imprenditoria italiana e napoletana. Oltre alla straordinaria qualità delle performance artistiche, gli invitati potranno immergersi in un’esperienza culinaria di altissimo livello, curata per celebrare l’eccellenza della gastronomia italiana. Mystëre non è solo uno spettacolo, ma una vera e propria esperienza immersiva, dove musica, danza e scenografie mozzafiato si fondono con un’atmosfera esclusiva. Una proposta che mira a ridefinire il concetto di intrattenimento di lusso in Italia, ispirandosi ai dinner show più iconici di città come Ibiza, Londra, Miami e Dubai.

L’evento porta la firma di Enrico Sarnelli, che cura la direzione artistica, ed è destinato a diventare un punto di riferimento per chi cerca il connubio perfetto tra glamour e spettacolo. Per chi avrà la fortuna di parteciparvi, Mystëre sarà un viaggio indimenticabile attraverso il fascino, l’eleganza e la magia del talento internazionale, il tutto incorniciato dalla bellezza senza tempo di Napoli. Per maggiori informazioni, è possibile seguire l’account Instagram ufficiale: @Joiaclubnapoli.

