Musica, torna Samurai Jay: il rapper mugnanese lancia la nuova hit dal titolo “Halo”

E’ tornato Samurai Jay, al secondo Gennaro Amatore, il giovane rapper mugnanese che propone un’altra hit dal titolo “Halo”. Dopo un breve periodo di stop, una nuovo brano subito tra gli audio più utilizzati su Tiktok.

Rap, urban e sonorità d’oltreoceano si fondono in una canzone che è già un successo. Samurai non è nuovo del panorama musicale internazionale e vanta numerose collaborazioni nel corso di questi anni, nonostante la sua giovane età. Geolier, Livio Cori e Gigi D’Alessio sono solo alcuni con cui ha condiviso successi. Sin dagli esordi il suo talento si è fatto strada e oggi, in una versione scanzonata e matura, propone il suo nuovo lavoro.