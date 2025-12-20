“Musica per tutti”: l’evento inclusivo al Quinto Circolo Didattico, Monica Sarnelli ospite d’onore

Arte, musica e soprattutto inclusione: sono state queste le parole chiave dell’iniziativa ospitata dal Quinto Circolo Didattico di Giugliano, che per un giorno si è trasformato in un laboratorio di emozioni e condivisione.

Un evento pensato per abbattere barriere e valorizzare le differenze come una ricchezza. Tra colori, creatività e partecipazione, studenti e famiglie hanno dato vita all’Inclusive WallArt, un’opera collettiva simbolo di accoglienza e unità.

Ospite d’eccezione Monica Sarnelli, che con la sua musica ha regalato momenti intensi e coinvolgenti, rendendo ancora più speciale una giornata già carica di significato.

L’iniziativa è stata organizzata dalle Associazioni The Jack e Musa, promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali di Giugliano e con la supervisione scientifica di Fish Campania.

Sul palco anche esibizioni musicali e performance degli studenti, in un clima di festa e partecipazione autentica. Un messaggio chiaro che parte dalla scuola: l’inclusione non è uno slogan, ma un percorso che si costruisce insieme, ogni giorno.