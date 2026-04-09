Autismo, al centro Blunauti dell’Asl Na2 Nord a Qualiano le scuole protagoniste tra integrazione e condivisione

Integrazione e condivisione diventano esperienza e conoscenza, al centro Blunauti di Qualiano, eccellenza dell’Asl Napoli 2 Nord. In occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo, le scuole del territorio hanno varcato le porte della struttura dopo mesi di lavoro sul tema dell’inclusione.

Per l’occasione, il centro si è trasformato anche in uno spazio espositivo: disegni e lavori degli studenti hanno raccontato l’autismo con uno sguardo autentico, fatto di empatia e consapevolezza.

Non una semplice visita, dunque, ma una partecipazione diretta alle attività quotidiane, tra incontri, scambi e momenti condivisi capaci di abbattere ogni distanza. Una giornata intensa, che dimostra come l’inclusione nasca dalla conoscenza e dall’esperienza vissuta insieme.