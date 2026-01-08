Musica, è Asia D’Alterio la giovane voce che incanta con emozione e talento

Ci sono voci che non nascono per caso, ma sembrano destinate a raccontare emozioni profonde. Tra queste si distingue Asia D’Alterio, giovane interprete di 17 anni, residente in provincia di Venezia e profondamente legata alle sue origini campane, che rappresentano una radice autentica e significativa del suo sentire artistico.

Per Asia la musica non è mai stata un semplice accompagnamento, ma una presenza costante, una luce capace di dare significato alla quotidianità. Fin dall’infanzia, ogni gesto e ogni emozione hanno trovato rifugio nelle note, fino a diventare una vera e propria necessità dell’anima.

La passione per il canto prende forma tra i sei e i sette anni, ispirata dalle esibizioni di uno zio durante le feste di famiglia. Da quel momento nasce un percorso fatto di dedizione, ascolto e crescita personale: anni trascorsi a cantare a cappella, seguendo basi musicali, fino al giorno in cui, in occasione della cresima, Asia riceve in dono il suo primo microfono e una cassa. Un momento simbolico che segna l’inizio di una crescita artistica consapevole.

Determinata ed esigente con se stessa, Asia ha sempre cercato di superare i propri limiti, sostenuta dall’incoraggiamento della famiglia. Con il tempo, la timidezza iniziale lascia spazio al coraggio di esibirsi davanti agli altri, scoprendo il valore profondo della condivisione e dell’ascolto.

Una svolta decisiva arriva nel marzo 2025, quando, durante una passeggiata nel centro di Monza, Asia decide d’istinto di unirsi a un artista di strada e cantare davanti a centinaia di passanti un brano di Lucio Battisti. Un gesto spontaneo che si rivela rivelatore, segnando l’inizio di una nuova consapevolezza artistica.

Da allora Asia scrive, canta e si mette in gioco ogni volta che se ne presenta l’occasione, fino a incidere, nel giugno 2025, la sua prima cover, dando ufficialmente avvio al suo percorso discografico.

🎵 “MALEDETTAMENTE” – Nuovo Singolo

Maledettamente è il nuovo singolo di Asia D’Alterio, firmato dagli autori Gaetano Golino e Giulia Sacco. Un brano intenso e raffinato, capace di intrecciare emozione, profondità interpretativa e una ricercata linea melodica.

L’arrangiamento, curato con sensibilità e precisione dal Maestro Mimmo Sarti, esalta ogni sfumatura del testo e della voce, creando un perfetto equilibrio tra modernità sonora e tradizione musicale.

La direzione artistica del Cav. Dott. Michele Cutro conferisce al progetto un’identità forte, elegante e riconoscibile, guidando il percorso creativo con visione, professionalità e autentico rispetto per l’arte.

Maledettamente racconta, senza timore, le contraddizioni dei sentimenti più profondi. Un viaggio musicale intenso ed emozionale, destinato a lasciare il segno.

Maledettamente. Dove la musica diventa emozione.

COMUNICATO STAMPA