Mugnano, via ai festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù: questa mattina la discesa della statua

Con la discesa della statua di Gesù dall’altare della Chiesa iniziano ufficialmente i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù a Mugnano, una delle feste religiose più sentite dell’hinterland napoletano. Decine e decine i fedeli accorsi questa mattina per partecipare alla messa celebrata da Don Antonio Di Guida. Dopo la discesa del simulacro, i devoti hanno iniziato a intonare preghiere in onore di Gesù. Domenica prossima la statua sfilerà in corteo per le strade del centro cittadino in uno dei momenti liturgici più importanti dell’anno.