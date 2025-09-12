Torna l’appuntamento invernale più atteso della città: la quinta edizione di Mugnano sul Ghiaccio sarà inaugurata il 17 ottobre alle ore 18 presso il Centro Commerciale di Mugnano.

Mugnano sul Ghiaccio, torna la magia del pattinaggio: apertura con Giusy Attanasio

L’evento nasce da un’idea della Pro Loco di Mugnano, presieduta da Ciro Clemente, in collaborazione con il Comune di Mugnano, e promette numerose novità rispetto alle precedenti edizioni.

Tra le attrazioni principali, una pista di pattinaggio su ghiaccio di 300 mq, corsi di pattinaggio, un playground dedicato ai più piccoli, e la possibilità di organizzare feste e compleanni sulla pista. Saranno inoltre disponibili proiezioni in diretta di partite di Serie A, UEFA e Champions League, rendendo l’esperienza unica per tutti gli appassionati di sport.

In esclusiva per l’apertura, la serata vedrà la partecipazione di Giusy Attanasio, protagonista di una speciale performance che inaugurerà ufficialmente la stagione di ghiaccio. La pista sarà visibile e fruibile tutto l’anno, diventando un punto di riferimento per sport, divertimento e intrattenimento nella città.