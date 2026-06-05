Duplice omicidio di Pollena Trocchia, Mario Landolfi tenta il suicidio in carcere

Mario Landolfi, l’uomo che ha confessato il duplice omicidio di due donne avvenuto a Pollena Trocchia, avrebbe tentato il suicidio nel carcere di Poggioreale. A rivelarlo è stata la moglie, Fiorina Romano, durante un’intervista rilasciata all’emittente Campania 24. Secondo quanto raccontato dalla donna, Landolfi avrebbe cercato di togliersi la vita impiccandosi con un lenzuolo all’interno della struttura penitenziaria napoletana.

«Ha ancora i segni sul collo»

«Ha ancora i segni sul collo», ha dichiarato Fiorina Romano, spiegando che il tentativo di suicidio sarebbe avvenuto nelle scorse settimane. La moglie dell’uomo ha inoltre riferito un altro episodio che avrebbe coinvolto il detenuto. «Qualche giorno prima che provasse ad uccidersi, qualcuno aveva cercato di soffocarlo con un cuscino mentre dormiva nella sua stanza. Lui se n’è accorto e ha denunciato tutto agli agenti della Polizia Penitenziaria. Per questo gli hanno cambiato reparto, per la seconda volta».

La paura della famiglia

La famiglia di Landolfi teme che possa tentare nuovamente di togliersi la vita. Secondo il racconto della moglie, l’uomo sarebbe profondamente provato da quanto accaduto. «Ora che è lucido, è pentito di quello che ha fatto», ha spiegato Fiorina Romano, aggiungendo che il marito incontra regolarmente le sue figlie durante i colloqui in carcere. «Quando vede le bambine piange sempre», ha raccontato la donna, che continua a dirsi sconvolta per la tragedia.

«Non avrei mai immaginato fosse capace di uccidere»

Nel corso dell’intervista, la moglie ha ricordato anche il momento in cui i carabinieri si presentarono nella loro abitazione dopo il duplice omicidio. «Lui stava dormendo. L’ho svegliato e gli ho chiesto: “Cosa hai combinato?”. Mi guardò senza rispondere nulla», ha raccontato. Fiorina Romano ha infine ammesso di non aver mai pensato che il marito potesse arrivare a compiere un gesto così estremo: «Non avrei mai immaginato che fosse capace di uccidere qualcuno».

Le indagini e il duplice omicidio

Mario Landolfi resta detenuto nel carcere di Poggioreale con l’accusa di aver ucciso due donne a Pollena Trocchia, un delitto che ha profondamente scosso l’intera comunità vesuviana. Sul caso proseguono gli approfondimenti investigativi e giudiziari per ricostruire ogni dettaglio della vicenda.