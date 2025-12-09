La pista di pattinaggio sul ghiaccio di Mugnano si conferma una delle attrazioni più apprezzate del Natale. Nella giornata dell’8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata, l’impianto ha registrato un vero boom di presenze, attirando famiglie, bambini e giovani da tutta l’area nord di Napoli.

Mugnano sul ghiaccio: grande affluenza e boom di visitatori l’8 dicembre per la pista di pattinaggio

“Mugnano sul ghiaccio”, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco Mugnano APS in collaborazione con il Comune di Mugnano e il Centro Commerciale Mugnano, è diventata un punto di riferimento per chi cerca divertimento invernale e attività all’aperto. Musica, atmosfera festosa e un’organizzazione efficiente hanno contribuito al successo della giornata, trasformando l’area in un luogo di grande partecipazione.

La pista di pattinaggio a Mugnano resterà aperta per tutto il periodo delle festività con orari speciali, permettendo ai visitatori di godersi ancora di più l’esperienza sul ghiaccio. L’area offre anche servizi dedicati come: festeggiamento dei compleanni sulla pista, immersi in una cornice natalizia e partite trasmesse in diretta, per seguire i propri match preferiti senza rinunciare al divertimento.