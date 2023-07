Mugnano, scooter contro marciapiede: 16enne in rianimazione

Ore d’ansia per un ragazzino di 16 anni dopo un incidente in scooter avvenuto in Via Mugnano Calvizzano, strada che ricade nel territorio del comune di Mugnano, in provincia di Napoli.

Mugnano, 16enne in rianimazione dopo un incidente in scooter: illeso l’amico

Il giovane era a bordo di uno scooter 125 insieme ad un amico quando, per cause ancora in fase di accertamento, hanno perso il controllo del veicolo e sono finiti contro un marciapiede e poi a terra.

Il 16enne è stato portato prima all’ospedale di Giugliano poi a quello di Pozzuoli. Ora è in sala rianimazione, in prognosi riservata. Il passeggero 17enne è rimasto illeso. Indagini in corso dei Carabinieri della stazione di Mugnano per comprendere la dinamica.