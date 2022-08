Ansia e preoccupazione a Mugnano per Domenico Esposito, conosciuto in città come “Mimmo”, scomparso ieri pomeriggio dalla sua abitazione.

Mugnano in ansia per Mimmo Esposito

Da ore i suoi parenti non hanno più notizie. Non sanno dove si sia diretto né quando farà ritorno a casa. Per questo motivo il fratello Antonio ha lanciato un appello sui social, accompagnato da una foto di Mimmo, affinché qualcuno possa riconoscere l’uomo e segnalare eventualmente la sua presenza alle forze dell’ordine.

Mimmo si è allontanato dalla città nella serata di ieri intorno alle ore 19. Al momento della scomparsa il 62enne indossava una maglietta verde acqua con sulle spalle inciso un fiore hawaiano. Bermuda beige, scarpe sportive color grigio, borsello a tracolla nero. Secondo quanto raccontato dal fratello alla nostra redazione, l’uomo non è pericoloso e soffre di depressione. Ultimamente era ospite presso un centro situato nei pressi della banca San Paolo a Mugnano.

Il post sui social

“Lui è mio fratello Mimmo è scomparso da ieri pomeriggio. Chiunque ne abbia notizie, è pregato di contattare i carabinieri di Mugnano”, scrive il fratello Antonio nei gruppi su Facebook.