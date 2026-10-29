Giugliano, alla Kindergarten “Open day” ed “Expo d’autunno”

Giugliano. Due giorni per consentire a chi lo desira di visitare l’istituto Paritario Kindergarten. Questa l’iniziativa che avrà luogo mercoledì 4 e giovedi 5 novembre dalle ore 9,30 alle 15,00 presso l’istituto scolastico di via Roma a Giugliano. Non solo, sarà l’occasione per visionare L’Expo Autunnale realizzato dalle alunne e dagli alunni della scuola. Un’occasione speciale non solo per lasciarsi incantare dei colori e dalle meraviglie della stagione, ma anche per conoscere da vicino la storica realtà scolastica.

La scuola Kindergarten apre le porte al pubblico

L’istituto Kindergarten, presente sul territorio da 50 anni, è punto di riferimento per molti genitori grazie alla sua didattica al passo coi tempi, l’utilizzo di tecnologie e la formazione degli insegnanti.