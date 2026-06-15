Un partito esce subito dalla maggioranza a Mugnano. Con una nota ufficiale, le forze che sostengono il sindaco Schiattarella hanno annunciato la fine dell’alleanza politica con la lista Casa Riformista, che vanta tre consiglieri comunali.

Mugnano, Casa Riformista abbandona la maggioranza: “Alleanza senza fiducia e valori condivisi”

Alla base della decisione, spiegano i rappresentanti della coalizione, ci sarebbero differenze ormai profonde sul metodo di governo, sulla visione della città e sul rapporto tra istituzioni e cittadini. Secondo la maggioranza, nel tempo sono emerse divergenze anche su temi considerati centrali, come l’etica pubblica, il rigore morale e il rispetto delle istituzioni.

“Nessuna alleanza può reggere senza fiducia e valori condivisi”, sottolinea la nota, che parla di una scelta maturata dopo settimane di riflessione politica e istituzionale. Da qui la conclusione: non esistono più le condizioni politiche e amministrative per considerare Casa Riformista parte integrante del progetto di governo cittadino. L’amministrazione Schiattarella assicura comunque che il lavoro per la città proseguirà con determinazione. Intanto si lavora per chiudere il cerchio a breve sulla nuova giunta comunale.