Ancora malviventi scatenati nell’area nord di Napoli. L’episodio che ha suscito più allarme è la rapina al centro scommesse Goldbet di Corso Italia, in territorio di Mugnano al confine con Villaricca.

Mugnano, malviventi scatenati: sfondano porta e mettono a segno rapina al Goldbet

Due banditi sono arrivati con volto coperto da casco integrale e in sella ad uno scooter con targa polacca. I due, una volta dentro, hanno aggredito un dipendente al bancone, hanno sfondato a calci la porta di ingresso e hanno portato via l’incasso di circa 500 euro e una collanina d’oro. I due hanno minacciato il dipendente con una pistola. Dopo il raid sono scappati via dirigendosi verso la Circumvallazione. La scena, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, è stata diffusa dal deputato di Avs Francesco Borrelli sui suoi canali social.

Sempre nel fine settimana, un furto è stato messo a segno al supermercato Turco di via Enrico Fermi e al bar Baiano, lungo il centralissimo Corso Europa a Marano. Su tutti questi raid indagano i carabinieri della locale Compagnia.